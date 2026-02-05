Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Ахдуд — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стал известен стартовый состав «Акрона» на контрольный матч с «Юнайтед Спорт»

Стал известен стартовый состав «Акрона» на контрольный матч с «Юнайтед Спорт»
Комментарии

Сегодня, 5 февраля, состоится контрольный матч, в котором встретятся российский «Акрон» и «Юнайтед Спорт» из ОАЭ. Команды будут играть в Абу-Даби (ОАЭ). Начало встречи — в 10:30 мск.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
05 февраля 2026, четверг. 10:30 МСК
Акрон
Тольятти, Россия
Не начался
Юнайтед Спорт
Эль-Айн, ОАЭ
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовый состав «Акрона»: Тереховский, Баранок, Кузьменко, Роча, Попенков, Хосонов, Лончар, Кузьмин, Пестряков, Болдырев, Дзюба.

«Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 21 очко за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», который заработал 40 очков за аналогичное количество встреч. «Юнайтед Спорт» выступает в третьем дивизионе ОАЭ.

Материалы по теме
Топ-события четверга: Кубок Короля, «Аталанта» против «Ювентуса», «Северсталь» — СКА и НБА
Топ-события четверга: Кубок Короля, «Аталанта» против «Ювентуса», «Северсталь» — СКА и НБА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android