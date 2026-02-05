Стал известен стартовый состав «Акрона» на контрольный матч с «Юнайтед Спорт»

Сегодня, 5 февраля, состоится контрольный матч, в котором встретятся российский «Акрон» и «Юнайтед Спорт» из ОАЭ. Команды будут играть в Абу-Даби (ОАЭ). Начало встречи — в 10:30 мск.

Стартовый состав «Акрона»: Тереховский, Баранок, Кузьменко, Роча, Попенков, Хосонов, Лончар, Кузьмин, Пестряков, Болдырев, Дзюба.

«Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 21 очко за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», который заработал 40 очков за аналогичное количество встреч. «Юнайтед Спорт» выступает в третьем дивизионе ОАЭ.