Бубнов ответил, не пора ли завершать карьеру 39-летнему Игорю Акинфееву

Футбольный эксперт Александр Бубнов ответил на вопрос о будущем опытнейшего голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева. 39-летний вратарь провёл всю свою карьеру в армейском клубе.

— Как вы думаете, хватит уже Акинфееву или нет?

— Хм… Я тебе скажу так. Посмотрим этот сезон, если он начнёт пускать или неуверенно играть, то надо тогда Торопа наигрывать. У Торопа чего не хватает на сегодняшний день? Такого опыта, как у Акфинеева, и влияния на игроков. Понимаешь? Это да, это большой минус.

Особенно если у ЦСКА всё будет хорошо и они станут цепляться за тройку, а то и за двойку. Тогда, скорее всего, Акинфеев будет играть. Но на следующий сезон… Далеко не факт, что Акинфеев может не закончить. Уже пора, — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».