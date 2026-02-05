Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Ахдуд — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бубнов ответил, не пора ли завершать карьеру 39-летнему Игорю Акинфееву

Бубнов ответил, не пора ли завершать карьеру 39-летнему Игорю Акинфееву
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов ответил на вопрос о будущем опытнейшего голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева. 39-летний вратарь провёл всю свою карьеру в армейском клубе.

— Как вы думаете, хватит уже Акинфееву или нет?
— Хм… Я тебе скажу так. Посмотрим этот сезон, если он начнёт пускать или неуверенно играть, то надо тогда Торопа наигрывать. У Торопа чего не хватает на сегодняшний день? Такого опыта, как у Акфинеева, и влияния на игроков. Понимаешь? Это да, это большой минус.

Особенно если у ЦСКА всё будет хорошо и они станут цепляться за тройку, а то и за двойку. Тогда, скорее всего, Акинфеев будет играть. Но на следующий сезон… Далеко не факт, что Акинфеев может не закончить. Уже пора, — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
Александр Бубнов: сборная России не нужна, Карпин пускай в Эстонии работает
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android