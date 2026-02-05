Тренер «Интера» Киву прокомментировал выход в полуфинал Кубка Италии
Главный тренер «Интера» Кристиан Киву высказался о победе в матче 1/4 финала Кубка Италии с «Торино» (2:1).
Кубок Италии . 1/4 финала
04 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
Интер М
Милан
Окончен
2 : 1
Торино
Турин
1:0 Бонни – 35' 2:0 Диуф – 47' 2:1 Куленович – 57'
«Я доволен игрой, тем, что ребята показали на поле, той энергией, которую они поддерживали в таком матче, и тем, чего нам удалось добиться. Небольшой спад в конце – это нормально. После того как счёт стал 2:1, соперник может почувствовать возможность сравнять его и усилить давление, но я не думаю, что они доставили нам серьёзные проблемы. Мы довольны победой и выходом в следующий раунд – в конце концов, важен результат, и цель была достигнута», — приводит слова Киву официальный сайт «Интера».
