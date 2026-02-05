Скидки
Главная Футбол Новости

Тренер «Интера» Киву прокомментировал выход в полуфинал Кубка Италии

Тренер «Интера» Киву прокомментировал выход в полуфинал Кубка Италии
Комментарии

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву высказался о победе в матче 1/4 финала Кубка Италии с «Торино» (2:1).

Кубок Италии . 1/4 финала
04 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
Интер М
Милан
Окончен
2 : 1
Торино
Турин
1:0 Бонни – 35'     2:0 Диуф – 47'     2:1 Куленович – 57'    

«Я доволен игрой, тем, что ребята показали на поле, той энергией, которую они поддерживали в таком матче, и тем, чего нам удалось добиться. Небольшой спад в конце – это нормально. После того как счёт стал 2:1, соперник может почувствовать возможность сравнять его и усилить давление, но я не думаю, что они доставили нам серьёзные проблемы. Мы довольны победой и выходом в следующий раунд – в конце концов, важен результат, и цель была достигнута», — приводит слова Киву официальный сайт «Интера».

