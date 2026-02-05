Главный тренер «Интера» Киву: нас всё устраивает, потому что у нас сильный состав

Главный тренер итальянского «Интера» Кристиан Киву высказался о прошедшем зимнем трансферном окне, по итогам которого клубу не удалось сделать значимых приобретений.

«Тренер и команда всегда могут совершенствоваться, независимо от того, оправдались ли ожидания на трансферном рынке или нет. Разговаривать о том, что может понадобиться команде, — это нормально, но не каждая сделка складывается. Нас всё устраивает, потому что у нас сильный состав. Мы сосредоточены на упорной работе и на том, чтобы шаг за шагом бороться за победу на протяжении всего сезона», — приводит слова Киву официальный сайт «Интера».