Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбург — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Интера» Киву: нас всё устраивает, потому что у нас сильный состав

Главный тренер «Интера» Киву: нас всё устраивает, потому что у нас сильный состав
Комментарии

Главный тренер итальянского «Интера» Кристиан Киву высказался о прошедшем зимнем трансферном окне, по итогам которого клубу не удалось сделать значимых приобретений.

«Тренер и команда всегда могут совершенствоваться, независимо от того, оправдались ли ожидания на трансферном рынке или нет. Разговаривать о том, что может понадобиться команде, — это нормально, но не каждая сделка складывается. Нас всё устраивает, потому что у нас сильный состав. Мы сосредоточены на упорной работе и на том, чтобы шаг за шагом бороться за победу на протяжении всего сезона», — приводит слова Киву официальный сайт «Интера».

Материалы по теме
Тренер «Интера» Киву прокомментировал выход в полуфинал Кубка Италии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android