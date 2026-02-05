Андрей Аршавин назвал лучшего игрока в истории РПЛ

Заместитель председателя правления санкт-петербургского «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин ответил на ряд вопросов пресс-службы Мир РПЛ, в том числе назвал лучшего игрока в истории турнира. Во время профессиональной карьеры футболиста Аршавин выступал за «Зенит», лондонский «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат».
— Лучший игрок в истории РПЛ?
— С какого года? А хотя с любого. Я.
— Лучший игрок РПЛ сейчас?
— Кордоба.
— Игрок, против которого сложнее всего было вам играть?
— Давайте назовём Ивановича.
— Лучший партнёр в РПЛ?
— Кержаков.
— Лучший стадион в РПЛ?
— В моё время у «Локомотива» был.
— Лучший гол, который вы видели в РПЛ?
— Из последних — это Кордоба, когда он с центра поля за шиворот закинул с «Крыльями Советов», по-моему.
— Какого игрока вы бы хотели видеть в РПЛ?
— Месси, — сказал Аршавин в видео, которое было опубликовано в телеграм-канале РПЛ.