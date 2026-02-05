Тренер «Интера» Киву: меня никогда не беспокоило большое количество матчей

Главный тренер итальянского «Интера» Кристиан Киву высказался о большом количестве встреч из-за участия команды в различных турнирах.

«Меня никогда не беспокоило большое количество матчей. Мне нравится расписание – нравилось мне, когда я был игроком и нравится до сих пор. Амбиции необходимы в таком клубе, как «Интер», но они не должны перерастать в одержимость, потому что одержимость порождает ожидания, а ожидания – разочарование. Мы подходим к каждой игре по отдельности, усердно работая, чтобы быть готовыми. У нас есть энергия и группа качественных игроков, которые показали, что всегда готовы ответить и внести свой вклад», — приводит слова Киву официальный сайт клуба.