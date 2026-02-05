Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбург — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Интера» Киву: меня никогда не беспокоило большое количество матчей

Тренер «Интера» Киву: меня никогда не беспокоило большое количество матчей
Комментарии

Главный тренер итальянского «Интера» Кристиан Киву высказался о большом количестве встреч из-за участия команды в различных турнирах.

«Меня никогда не беспокоило большое количество матчей. Мне нравится расписание – нравилось мне, когда я был игроком и нравится до сих пор. Амбиции необходимы в таком клубе, как «Интер», но они не должны перерастать в одержимость, потому что одержимость порождает ожидания, а ожидания – разочарование. Мы подходим к каждой игре по отдельности, усердно работая, чтобы быть готовыми. У нас есть энергия и группа качественных игроков, которые показали, что всегда готовы ответить и внести свой вклад», — приводит слова Киву официальный сайт клуба.

Материалы по теме
Главный тренер «Интера» Киву: нас всё устраивает, потому что у нас сильный состав
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android