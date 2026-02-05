«Балтика» опубликовала стартовый состав на контрольный матч с «Челябинском»

Сегодня, 5 февраля, состоится контрольный матч, в котором встретятся калининградская «Балтика» и «Челябинск». Команды будут играть в Белеке (Турция). Начало встречи — в 11:00 мск.

Стартовый состав «Балтики»: Любаков, Гассама, Мурид, Мендель, Ковалёв, Ковач, Йенне, Степанов, Обонин, Манелов, Рядно.

«Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 35 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 40 очков.

«Челябинск» занимает шестое место в турнирной таблице Лиги Pari. Команда заработала 32 очка за 21 игру. На первой строчке находится воронежский «Факел», который набрал 48 очков.