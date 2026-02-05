Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбург — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Балтика» опубликовала стартовый состав на контрольный матч с «Челябинском»

«Балтика» опубликовала стартовый состав на контрольный матч с «Челябинском»
Комментарии

Сегодня, 5 февраля, состоится контрольный матч, в котором встретятся калининградская «Балтика» и «Челябинск». Команды будут играть в Белеке (Турция). Начало встречи — в 11:00 мск.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
05 февраля 2026, четверг. 11:00 МСК
Балтика
Калининград, Россия
1-й тайм
0 : 0
Челябинск
Челябинск, Россия

Стартовый состав «Балтики»: Любаков, Гассама, Мурид, Мендель, Ковалёв, Ковач, Йенне, Степанов, Обонин, Манелов, Рядно.

«Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 35 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 40 очков.

«Челябинск» занимает шестое место в турнирной таблице Лиги Pari. Команда заработала 32 очка за 21 игру. На первой строчке находится воронежский «Факел», который набрал 48 очков.

Материалы по теме
Топ-события четверга: Кубок Короля, «Аталанта» против «Ювентуса», «Северсталь» — СКА и НБА
Топ-события четверга: Кубок Короля, «Аталанта» против «Ювентуса», «Северсталь» — СКА и НБА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android