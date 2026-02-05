Скидки
Футбол Новости

Эдуард Сперцян прокомментировал успехи Матвея Сафонова во Франции

Эдуард Сперцян прокомментировал успехи Матвея Сафонова во Франции
Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал успехи своего бывшего одноклубника Матвея Сафонова в «ПСЖ». Российский вратарь стал получать игровую практику в парижской команде, а также отразил пять из семи последних пенальти.

— Как тебе игра Сафонова?
— Красавец, рады за него! Смотрим, болеем. На пенальти он, конечно, мастер.

— Это было видно уже в «Краснодаре»?
— Мы очень много с ним тренировались. Постоянно оставались, били разные удары. Я практиковал удары, а он тренировался их отбивать.

— Ты больше забивал или Сафонов тащил?
— Это все‑таки тренировки, всегда по‑разному. Бывало, что договаривались, в какой угол буду бить, — приводит слова Сперцяна «Матч ТВ».

