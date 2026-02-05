Бубнов заявил, что «Спартак» сильно переплатил за трансфер Владислава Сауся

Футбольный эксперт Александр Бубнов заявил, что московский «Спартак» переплатил за трансфер защитника Владислава Сауся из «Балтики». Игроком красно-белых Саусь стал в это трансферное окно. Сообщалось, что московский клуб заплатил за Владислава порядка € 3,5 млн.

— При всём уважении к нему, почему его ещё отпустили… Потому что он не стоит тех денег, которые за него заплатили. А его взяли…

— Переплатил «Спартак», да?

— Ну конечно. И много. Его, по-моему, взяли, чуть ли не за 5 млн, если мне память не изменяет. Нет, за 15 млн «Балтика» взяла.

— Рублей?

— Да. А продали за 350 млн. Не хочешь?! — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».