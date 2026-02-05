Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбург — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бубнов заявил, что «Спартак» сильно переплатил за трансфер Владислава Сауся

Бубнов заявил, что «Спартак» сильно переплатил за трансфер Владислава Сауся
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов заявил, что московский «Спартак» переплатил за трансфер защитника Владислава Сауся из «Балтики». Игроком красно-белых Саусь стал в это трансферное окно. Сообщалось, что московский клуб заплатил за Владислава порядка € 3,5 млн.

— При всём уважении к нему, почему его ещё отпустили… Потому что он не стоит тех денег, которые за него заплатили. А его взяли…

— Переплатил «Спартак», да?
— Ну конечно. И много. Его, по-моему, взяли, чуть ли не за 5 млн, если мне память не изменяет. Нет, за 15 млн «Балтика» взяла.

— Рублей?
— Да. А продали за 350 млн. Не хочешь?! — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
Бубнов ответил, не пора ли завершать карьеру 39-летнему Игорю Акинфееву
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android