Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбург — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Владислав Саусь стал лучшим игроком первой части РПЛ по дистанции на спринтах

Владислав Саусь стал лучшим игроком первой части РПЛ по дистанции на спринтах
Комментарии

Известный статистический телеграм-канал РУСТАТ объявил рейтинг футболистов по преодолённой дистанции на спринтах за первую часть сезона Мир Российской Премьер-Лиги.

Так, лучшим игроком по этому показателю стал полузащитник Владислав Саусь, который в зимнее трансферное окно перебрался из «Балтики» в «Спартак». Саусь провёл на поле 1672 минуты и преодолел 5139 метров на скорости выше 25,2 км/ч.

В тройку лучших вошли также Кирилл Глебов из ПФК ЦСКА (5119 метров на спринтах) и Александр Руденко из «Локомотива» (4833 метра на спринтах).

Топ-8 футболистов первой части сезона РПЛ по дистанции на спринтах:

Фото: РУСТАТ

Материалы по теме
«Зенит» отдал защитника в Европу, «Спартак» готов расчистить состав! LIVE трансферов РПЛ
Live
«Зенит» отдал защитника в Европу, «Спартак» готов расчистить состав! LIVE трансферов РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android