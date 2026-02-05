Владислав Саусь стал лучшим игроком первой части РПЛ по дистанции на спринтах

Известный статистический телеграм-канал РУСТАТ объявил рейтинг футболистов по преодолённой дистанции на спринтах за первую часть сезона Мир Российской Премьер-Лиги.

Так, лучшим игроком по этому показателю стал полузащитник Владислав Саусь, который в зимнее трансферное окно перебрался из «Балтики» в «Спартак». Саусь провёл на поле 1672 минуты и преодолел 5139 метров на скорости выше 25,2 км/ч.

В тройку лучших вошли также Кирилл Глебов из ПФК ЦСКА (5119 метров на спринтах) и Александр Руденко из «Локомотива» (4833 метра на спринтах).

Топ-8 футболистов первой части сезона РПЛ по дистанции на спринтах: