Стал известен стартовый состав «Динамо» Мх на контрольный матч с «Атырау»

Сегодня, 5 февраля, состоится контрольный матч, в котором встретятся российское «Динамо» из Махачкалы и казахстанский «Атырау». Команды будут играть в Белеке (Турция). Начало встречи — в 11:30 по московскому времени.

Стартовый состав «Динамо»: Волк, Шумахов, Аларкон, Джапо, Аззи, Мубарик, Глушков, Сундуков, Раджаб, Сердеров, Агаларов.

«Динамо» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 15 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 40 очков.

«Атырау» завершил сезон-2025 чемпионата Казахстана на 13-м месте в турнирной таблице. Команда заработала 19 очков за 26 игр. Чемпионом страны стал «Кайрат», который набрал 59 очков.