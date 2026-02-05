Скидки
В Белорусской федерации футбола прокомментировали позицию Джанни Инфантино по России

Первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич прокомментировал высказывание президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино о возможном снятии бана с российских команд и сборных. Ранее функционер заявил, что запрет на участие россиян ничего не дал, а также призвал рассмотреть вопрос о возвращении страны к международным соревнованиям.

«Конечно, мы согласны [с позицией Инфантино]. Мы в целом против любых ограничений и отстранений», — приводит слова Василевича ТАСС.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах ФИФА и УЕФА с конца февраля 2022 года из-за ситуации на Украине.

