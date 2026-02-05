Воспитанник «Зенита» Козлов переходит из «Краснодара» в ЦСКА — источник

Полузащитник «Краснодара» Данила Козлов переходит в московский ПФК ЦСКА, сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По сведениям источника, это полноценный трансфер, стороны согласовывают последние детали сделки. Футболист уже постепенно перевозит вещи в отель ОАЭ, где базируется его будущая команда на зимних сборах.

Напомним, Козлов — воспитанник «Зенита». Футболист стал игроком «Краснодара» летом 2024 года, перейдя из «Балтики». За первую команду «быков» он провёл 19 игр во всех турнирах, забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи. Все результативные действия Данила совершил в рамках Фонбет Кубка России.