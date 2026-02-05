Скидки
Главная Футбол Новости

«Факел» — «Сочи»: стартовые составы команд на контрольный матч

«Факел» — «Сочи»: стартовые составы команд на контрольный матч
Комментарии

Сегодня, 5 февраля, состоится контрольный матч, в котором встретятся воронежский «Факел» и «Сочи». Команды будут играть в Белеке (Турция). Начало встречи — в 12:00 мск.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
05 февраля 2026, четверг. 12:00 МСК
Факел
Воронеж, Россия
2-й тайм
1 : 2
Сочи
Сочи, Россия
0:1 Игнатов – 7'     1:1 Ньяпи – 8'     1:2 Фёдоров – 19'    

Стартовые составы команд:

«Факел»: Фролкин, Моцпан, Юрганов, Магкеев, Журавлёв, Багамаев, Нетфуллин, Абдоков, Гиоргобиани, Пуси, Гнапи.

«Сочи»: Дёгтев, Магаль, Солдатенков, Литвинов, Заика, Коваленко, Начо, Зиньковский, Игнатов, Каманов, Фёдоров.

«Сочи» занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала девять очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 40 очков.

«Факел» возглавляет турнирную таблицу Лиги Pari. Команда заработала 48 очков за 21 игру.

Комментарии
