«Факел» — «Сочи»: стартовые составы команд на контрольный матч
Сегодня, 5 февраля, состоится контрольный матч, в котором встретятся воронежский «Факел» и «Сочи». Команды будут играть в Белеке (Турция). Начало встречи — в 12:00 мск.
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
05 февраля 2026, четверг. 12:00 МСК
Факел
Воронеж, Россия
2-й тайм
1 : 2
Сочи
Сочи, Россия
0:1 Игнатов – 7' 1:1 Ньяпи – 8' 1:2 Фёдоров – 19'
Стартовые составы команд:
«Факел»: Фролкин, Моцпан, Юрганов, Магкеев, Журавлёв, Багамаев, Нетфуллин, Абдоков, Гиоргобиани, Пуси, Гнапи.
«Сочи»: Дёгтев, Магаль, Солдатенков, Литвинов, Заика, Коваленко, Начо, Зиньковский, Игнатов, Каманов, Фёдоров.
«Сочи» занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала девять очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 40 очков.
«Факел» возглавляет турнирную таблицу Лиги Pari. Команда заработала 48 очков за 21 игру.
