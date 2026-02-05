Скидки
«Пари НН» объявил об уходе двух футболистов
«Пари Нижний Новгород» на официальном сайте объявил о расставании с нападающим Николозом Кутателадзе и защитником Кириллом Глущенковым. Футболисты покидают нижегородский клуб, расторгнув контракт по обоюдному согласию сторон. Они продолжат карьеру в других командах, отмечает пресс-служба «Пари НН».

«Пари НН» благодарит Николоза Кутателадзе и Кирилла Глущенкова за вклад в игру клуба и желает им успехов в дальнейшей карьере!» — написала пресс-служба нижегородцев.

Кутателадзе присоединился к «Пари НН» в сентябре 2023 года. С тех пор он провёл за клуб 31 матч, забил два гола и оформил пять ассистов. Глущенков перебрался в нижегородскую команду зимой 2024-го, на его счету 13 игр.

