Стала известна сумма трансфера Козлова в ЦСКА из «Краснодара»

Стала известна сумма трансфера Козлова в ЦСКА из «Краснодара»
Московский ЦСКА заплатит «Краснодару» за трансфер полузащитника Данилы Козлова около € 1 млн. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Трансфер ещё не оформлен до конца, но переговоры находятся на финальной стадии.

В текущем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги 21-летний Данила Козлов провёл 10 матчей. Результативными действиями полузащитник не отметился. Также на его счету восемь матчей, пять забитых мячей и четыре голевые передачи в Фонбет Кубке России.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 36 очков за 18 матчей. «Краснодар» находится на первой строчке, заработав 40 очков.

