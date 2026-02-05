Бубнов: зарабатывать на продажах игроков — не путь «Зенита». Им бабки девать некуда

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о трансферной политике санкт-петербургского «Зенита» в контексте продления контракта вингера Педро. Ранее сообщалось, что летом бразильский футболист может покинуть клуб, в том числе поэтому с ним переподписали контракт.

— Мне прямо очень сильно нравится мальчик этот.

— Этот мальчик продлил контракт… Знаешь для чего?

— Для чего?

— Сейчас снова информация появилась, что он летом может уйти.

— Ну, в том числе для этого, да. Мне кажется, это и «Зениту» тоже на руку. Почему бы и нет? Мне кажется, «Зенит» это как раз и инициировал.

— Да «Зениту»… «Зенит», знаешь… Зарабатывать на игроках деньги, блин, — это не путь «Зенита». Им нужны трофеи, а не бабки. Бабки им вообще девать некуда. Они не знают, куда их девать, — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».