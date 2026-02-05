Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбург — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бубнов: зарабатывать на продажах игроков — не путь «Зенита». Им бабки девать некуда

Бубнов: зарабатывать на продажах игроков — не путь «Зенита». Им бабки девать некуда
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о трансферной политике санкт-петербургского «Зенита» в контексте продления контракта вингера Педро. Ранее сообщалось, что летом бразильский футболист может покинуть клуб, в том числе поэтому с ним переподписали контракт.

— Мне прямо очень сильно нравится мальчик этот.
— Этот мальчик продлил контракт… Знаешь для чего?

— Для чего?
— Сейчас снова информация появилась, что он летом может уйти.

— Ну, в том числе для этого, да. Мне кажется, это и «Зениту» тоже на руку. Почему бы и нет? Мне кажется, «Зенит» это как раз и инициировал.
— Да «Зениту»… «Зенит», знаешь… Зарабатывать на игроках деньги, блин, — это не путь «Зенита». Им нужны трофеи, а не бабки. Бабки им вообще девать некуда. Они не знают, куда их девать, — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
Бубнов ответил, не пора ли завершать карьеру 39-летнему Игорю Акинфееву
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android