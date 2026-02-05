Скидки
Фёдор Чалов выступил с заявлением после перехода в «Кайсериспор»

Фёдор Чалов выступил с заявлением после перехода в «Кайсериспор»
Комментарии

Нападающий сборной России Фёдор Чалов выступил с заявлением на фоне своего перехода из греческого ПАОКа в турецкий «Кайсериспор».

«Готов к новому вызову и благодарен за возможность продолжать делать то, что люблю, рад быть частью коллектива и вносить свой вклад. Спасибо за доверие, веселее — мы в футболе!» — написал Чалов в своём телеграм-канале, прикрепив серию фотографий из новой команды.

Чалов выступал за ПАОК с 2024 года. В текущем сезоне Фёдор принял участие в 22 матчах на клубном уровне, забил три гола и сделал одну результативную передачу. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Чалова составляет € 5,5 млн.

