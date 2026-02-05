«Акрон» разгромил «Юнайтед Спорт» из ОАЭ в контрольном матче со счётом 7:0
Поделиться
Завершился контрольный матч, в котором встречались российский «Акрон» и «Юнайтед Спорт» из ОАЭ. Команды играли в Абу-Даби (ОАЭ). «Акрон» одержал победу со счётом 7:0.
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
05 февраля 2026, четверг. 10:40 МСК
Акрон
Тольятти, Россия
Окончен
7 : 0
Юнайтед Спорт
Эль-Айн, ОАЭ
1:0 Дзюба – 6' 2:0 Кузьмин – 9' 3:0 Болдырев – 12' 4:0 Пестряков – 18' 5:0 Бакаев – 76' 6:0 Зеленов – 85' 7:0 Дмитриев – 87'
В составе «Акрона» забитыми мячами отметились Артём Дзюба, Максим Кузьмин, Максим Болдырев (с пенальти), Дмитрий Пестряков, Солтмурад Бакаев, Семён Зеленов и Арсений Дмитриев.
«Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 21 очко за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», который заработал 40 очков за аналогичное количество встреч. «Юнайтед Спорт» выступает в третьем дивизионе ОАЭ.
Материалы по теме
Комментарии
- 5 февраля 2026
-
13:05
-
13:00
-
12:54
-
12:50
-
12:41
-
12:33
-
12:30
-
12:30
-
12:27
-
12:13
-
11:57
-
11:46
-
11:41«Пари НН» объявил об уходе двух футболистов Официально
-
11:39
-
11:34
-
11:34
-
11:28
-
11:16
-
11:06
-
10:56
-
10:48
-
10:40
-
10:26
-
10:19
-
10:17
-
09:53
-
09:47
-
09:35
-
09:32
-
09:30
-
09:23
-
09:10
-
08:30
-
07:09
-
06:16