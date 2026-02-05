Скидки
Страсбург — Монако. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Акрон» разгромил «Юнайтед Спорт» из ОАЭ в контрольном матче со счётом 7:0

Комментарии

Завершился контрольный матч, в котором встречались российский «Акрон» и «Юнайтед Спорт» из ОАЭ. Команды играли в Абу-Даби (ОАЭ). «Акрон» одержал победу со счётом 7:0.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
05 февраля 2026, четверг. 10:40 МСК
Акрон
Тольятти, Россия
Окончен
7 : 0
Юнайтед Спорт
Эль-Айн, ОАЭ
1:0 Дзюба – 6'     2:0 Кузьмин – 9'     3:0 Болдырев – 12'     4:0 Пестряков – 18'     5:0 Бакаев – 76'     6:0 Зеленов – 85'     7:0 Дмитриев – 87'    

В составе «Акрона» забитыми мячами отметились Артём Дзюба, Максим Кузьмин, Максим Болдырев (с пенальти), Дмитрий Пестряков, Солтмурад Бакаев, Семён Зеленов и Арсений Дмитриев.

«Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 21 очко за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», который заработал 40 очков за аналогичное количество встреч. «Юнайтед Спорт» выступает в третьем дивизионе ОАЭ.

