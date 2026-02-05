Скидки
Сперцян: надеюсь, Сафонов станет первым номером не только в Париже, но и в мире

Сперцян: надеюсь, Сафонов станет первым номером не только в Париже, но и в мире
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян выразил надежду, что российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов станет первым номером не только в клубе, но и в мире. Сафонов выступает за парижан с лета 2024 года. В декабре 2025‑го российский голкипер отразил четыре удара в послематчевой серии 11‑метровых в финале Межконтинентального кубка с бразильским «Фламенго». На прошлой неделе Сафонов отбил удар нападающего «Страсбура» Хоакина Паничелли с пенальти в игре Лиги 1.

— Матвей уже сейчас первый номер «ПСЖ»?
— Не могу считать, только болею за него и желаю самого лучшего. Надеюсь, что он закрепится, будет играть на постоянной основе. И станет первым номером не только в Париже, но и в мире, — приводит слова Сперцяна «Матч ТВ».

