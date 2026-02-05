«Балтика» уверенно победила «Челябинск» в контрольном матче
Завершился контрольный матч, в котором встречались калининградская «Балтика» и «Челябинск». Команды играли в Белеке (Турция). «Балтика» одержала победу со счётом 2:0.
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
05 февраля 2026, четверг. 11:00 МСК
Балтика
Калининград, Россия
Окончен
2 : 0
Челябинск
Челябинск, Россия
1:0 Ковач – 47' 2:0 Степанов – 56'
В составе «Балтики» голами отметились полузащитник Стефан Ковач и нападающий Кирилл Степанов.
«Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 35 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 40 очков.
«Челябинск» занимает шестое место в турнирной таблице Лиги Pari. Команда заработала 32 очка за 21 игру. На первой строчке находится воронежский «Факел», который набрал 48 очков.
