«Балтика» уверенно победила «Челябинск» в контрольном матче

Завершился контрольный матч, в котором встречались калининградская «Балтика» и «Челябинск». Команды играли в Белеке (Турция). «Балтика» одержала победу со счётом 2:0.

В составе «Балтики» голами отметились полузащитник Стефан Ковач и нападающий Кирилл Степанов.

«Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 35 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 40 очков.

«Челябинск» занимает шестое место в турнирной таблице Лиги Pari. Команда заработала 32 очка за 21 игру. На первой строчке находится воронежский «Факел», который набрал 48 очков.