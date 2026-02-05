Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбург — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кудряшов: Чалов сделал правильный выбор — он перезапустит карьеру в «Кайсериспоре»

Кудряшов: Чалов сделал правильный выбор — он перезапустит карьеру в «Кайсериспоре»
Комментарии

Бывший футболист турецкого «Антальяспора» Фёдор Кудряшов высказался о переходе нападающего Фёдора Чалова из греческого ПАОКа в турецкий «Кайсериспор» на правах аренды.

«Очень рад, что мой тёзка перешёл в команду, где уже играет Денис Макаров. Плюс у них есть Кардозу, который играл в «Динамо». В плане адаптации у Феди проблем не будет. Они с Денисом быстро привыкнут к турецкому чемпионату.

Кайсери — небольшой город. Там достаточно прохладно. Но футбол любят, стадион заполняется. Федя сделал правильный выбор! У него должно всё получится. Турецкий чемпионат интересен. Многие команды играют в атаку. У него получится перезапустить карьеру», — сказал Кудряшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
«Он поразил меня». Главный тренер «Кайсериспора» прокомментировал трансфер Фёдора Чалова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android