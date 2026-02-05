Кудряшов: Чалов сделал правильный выбор — он перезапустит карьеру в «Кайсериспоре»

Бывший футболист турецкого «Антальяспора» Фёдор Кудряшов высказался о переходе нападающего Фёдора Чалова из греческого ПАОКа в турецкий «Кайсериспор» на правах аренды.

«Очень рад, что мой тёзка перешёл в команду, где уже играет Денис Макаров. Плюс у них есть Кардозу, который играл в «Динамо». В плане адаптации у Феди проблем не будет. Они с Денисом быстро привыкнут к турецкому чемпионату.

Кайсери — небольшой город. Там достаточно прохладно. Но футбол любят, стадион заполняется. Федя сделал правильный выбор! У него должно всё получится. Турецкий чемпионат интересен. Многие команды играют в атаку. У него получится перезапустить карьеру», — сказал Кудряшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.