«Такой клуб не должен болтаться во второй половине таблицы». Антон Миранчук — о «Динамо»

Полузащитник московского «Динамо» Антон Миранчук оценил результаты бело-голубых в первой части нынешнего сезона Мир РПЛ. После 18 туров чемпионата России «Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко.

— Вы полгода в «Динамо». Очевидно, очень сложные полгода?
— Да, период непростой для всех. Всё как-то нахлынуло разом, и в первую очередь это упирается в результат. Все прекрасно понимают: с такими футболистами мы должны занимать совсем не то место, на котором сейчас находимся. Такой большой клуб, как «Динамо», обязан претендовать на самые высокие позиции в чемпионате, а не болтаться во второй половине таблицы.

— Почему так произошло?
— В футболе такое бывает. У футболистов участь простая — надо терпеть, работать и выкладываться каждый день, доказывая свою состоятельность. Вокруг бывает много разных моментов, я проходил много разных ситуаций в предыдущих клубах. Сейчас у нас новый тренерский штаб. Смена тренера может пойти команде на пользу, но всегда надо разбираться в причинах. Каждый из нас должен спрашивать себя: сделал ли я всё, чтобы команда боролась за высокие места? — приводит слова Миранчука «Матч ТВ».

