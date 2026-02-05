«Динамо» Махачкала обыграло «Атырау» в контрольном матче, забив три мяча

Завершился контрольный матч, в котором встречались российское «Динамо» из Махачкалы и казахстанский «Атырау». Команды играли в Белеке (Турция). «Динамо» одержало победу со счётом 3:0.

В составе «Динамо» отличились Ян Джапо, Ражаб Магомедов и Миро.

«Динамо» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2025/2026. Команда набрала 15 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 40 очков.

«Атырау» завершил сезон-2025 чемпионата Казахстана на 13-м месте в турнирной таблице. Команда заработала 19 очков за 26 игр. Чемпионом страны стал «Кайрат», который набрал 59 очков.