Источник: Джон Дуран вылетел в Санкт-Петербург, он расторг контракт с «Фенербахче»

22-летний колумбийский нападающий Джон Дуран уже направляется в Санкт-Петербург, чтобы завершить свой переход в «Зенит». Нападающий вылетел в Россию сегодня утром, сообщает журналист Санти Ауна в соцсетях.

Отмечается, что Дуран уже расторг своё арендное соглашение с «Фенербахче». Полноценный контракт игрока по-прежнему принадлежит саудовскому «Аль-Насру».

Ранее Дуран уже согласовал условия сотрудничества с сине-бело-голубыми, о чём сообщали СМИ.

Текущий сезон Джон Дуран начал в составе «Фенербахче», за турецкую команду нападающий выступал на правах аренды. В 10 матчах чемпионата Турции форвард забил три мяча и сделал три результативные передачи.