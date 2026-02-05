Скидки
23:00 Мск
Страхиня Эракович записал видеообращение после ухода из «Зенита»

Сербский защитник Страхиня Эракович обратился к болельщикам санкт-петербургского «Зенита» после перехода в «Црвену Звезду». Футболист вернулся в родной клуб на правах аренды до конца сезона с опцией выкупа. О сделке было официально объявлено в среду, 4 февраля.

«Привет, болельщики Зенита, спасибо за всё! От первого дня я почувствовал, как вы любите и уважаете сербов, теперь я буду один из вас. Я очень сильно уважаю вас, люблю вас, до следующей встречи! Срби и Руси – браћа заувек (сербы и русские — братья навек, — Прим. «Чемпионата»)» — сказал Эракович на видео в соцсетях.

Страхиня Эракович выступал за «Зенит» с июля 2023 года. Всего в его активе 85 матчей за российский клуб во всех турнирах, в которых записал на свой счёт шесть результативных передач и не отметился забитыми голами.

