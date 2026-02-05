Скидки
Футбол

«Поздравил Диму». Антон Миранчук — о переходе Баринова из «Локомотива» в ЦСКА

«Поздравил Диму». Антон Миранчук — о переходе Баринова из «Локомотива» в ЦСКА
Полузащитник московского «Динамо» Антон Миранчук высказался о переходе хавбека Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА. Миранчук выступал вместе с Бариновым за «Локомотив».

— Переход Баринова из «Локомотива» в ЦСКА удивил?
— Всех подробностей не знаю. Написал Диме, поздравил его и пожелал быть счастливым. Человек ищет [место], где он хочет быть счастливым и нужным. Не говорю, что Бара не был нужен в «Локомотиве». Но он, значит, подумал, посовещался с семьёй и сделал такой выбор. Выбор, безусловно, непростой. Уверен, «Локомотив» у него останется в сердце навсегда. Я ему просто желаю быть счастливым, делать то, что он любит, и наслаждаться футболом. Значит, пришло его время сделать такой непростой выбор, — приводит слова Миранчука «Матч ТВ».

