Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбург — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Тяжёлые тренировки». Барриос высказался о зимних сборах «Зенита»

«Тяжёлые тренировки». Барриос высказался о зимних сборах «Зенита»
Комментарии

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос высказался о зимних сборах сине-бело-голубых. Он признался, что команда проводит тяжёлые и интенсивные тренировки. Но при этом футболисты находятся в хорошем настроении, заявил колумбиец.

«Продолжаем работать в хорошем настроении, готовиться к возобновлению сезона, чтобы в лучшей форме подойти к началу второй части сезона. Тяжёлые тренировки, интенсивные, но все в отличном расположении духа. Работаем, набираем форму», — приводит слова Барриоса официальный сайт «Зенита».

Напомним, «Зенит» ушёл на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице Мир РПЛ. Отставание от лидирующего «Краснодара» — одно очко.

Материалы по теме
«Зенит» отдал защитника в Европу, «Спартак» готов расчистить состав! LIVE трансферов РПЛ
Live
«Зенит» отдал защитника в Европу, «Спартак» готов расчистить состав! LIVE трансферов РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android