«Тяжёлые тренировки». Барриос высказался о зимних сборах «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос высказался о зимних сборах сине-бело-голубых. Он признался, что команда проводит тяжёлые и интенсивные тренировки. Но при этом футболисты находятся в хорошем настроении, заявил колумбиец.

«Продолжаем работать в хорошем настроении, готовиться к возобновлению сезона, чтобы в лучшей форме подойти к началу второй части сезона. Тяжёлые тренировки, интенсивные, но все в отличном расположении духа. Работаем, набираем форму», — приводит слова Барриоса официальный сайт «Зенита».

Напомним, «Зенит» ушёл на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице Мир РПЛ. Отставание от лидирующего «Краснодара» — одно очко.