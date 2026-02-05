Скидки
Фанаты «Зенита» на сербском языке обратились к Эраковичу, который ушёл из клуба

Фанаты «Зенита» на сербском языке обратились к Эраковичу, который ушёл из клуба
Комментарии

Фанатское объединение «Ландскрона» обратилось к сербскому защитнику Страхине Эраковичу после его перехода из «Зенита» в «Црвену Звезду». Футболист вернулся в родной клуб на правах аренды до конца сезона с опцией выкупа. О сделке было официально объявлено в среду, 4 февраля.

Фанаты «Зенита» в телеграм-канале «Ландскроны» обратились к Эраковичу на сербском языке: «Хвала за све брате. До нових сусрета. Срби и Руси браћа заувек». В переводе на русский это значит: «Спасибо за всё, брат. До новых встреч. Сербы и русские — братья навек».

Страхиня Эракович выступал за «Зенит» с июля 2023 года. Всего в его активе 85 матчей за российский клуб во всех турнирах, в которых записал на свой счёт шесть результативных передач и не отметился забитыми голами.

