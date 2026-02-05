Вильмар Барриос оценил свою работу на зимних сборах «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос оценил свою работу на текущих зимних сборах петербургского клуба.

— Сегодня — ровно середина сборов. Как можете оценить свое состояние, уровень усталости и физическое состояние?

— Могу сказать, что доволен тем, какую работу я провёл и индивидуально, и в составе команды к этому моменту. Конечно, ещё набираю форму, делаю много всего, чтобы подойти на 100% готовым к возобновлению сезона, поэтому, повторюсь, в отличном настроении и я, и все остальные. Работаем на сборах! — приводит слова Барриоса официальный сайт «Зенита».

Напомним, «Зенит» ушёл на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице Мир РПЛ. Отставание от лидирующего «Краснодара» — одно очко.