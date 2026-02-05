Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбург — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вильмар Барриос оценил свою работу на зимних сборах «Зенита»

Вильмар Барриос оценил свою работу на зимних сборах «Зенита»
Комментарии

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос оценил свою работу на текущих зимних сборах петербургского клуба.

— Сегодня — ровно середина сборов. Как можете оценить свое состояние, уровень усталости и физическое состояние?
— Могу сказать, что доволен тем, какую работу я провёл и индивидуально, и в составе команды к этому моменту. Конечно, ещё набираю форму, делаю много всего, чтобы подойти на 100% готовым к возобновлению сезона, поэтому, повторюсь, в отличном настроении и я, и все остальные. Работаем на сборах! — приводит слова Барриоса официальный сайт «Зенита».

Напомним, «Зенит» ушёл на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице Мир РПЛ. Отставание от лидирующего «Краснодара» — одно очко.

Материалы по теме
«Зенит» отдал защитника в Европу, «Спартак» готов расчистить состав! LIVE трансферов РПЛ
Live
«Зенит» отдал защитника в Европу, «Спартак» готов расчистить состав! LIVE трансферов РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android