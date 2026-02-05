Иван Таранов: для Чалова переход в «Кайсериспор» — шаг в правильную сторону

Российский экс-футболист Иван Таранов высказался о переходе нападающего Фёдора Чалова из греческого ПАОКа в турецкий «Кайсериспор» на правах аренды.

«Чемпионат Турции сильнее, чем греческий. Команды принимают участие в Лиге чемпионов, борются там за высокие строчки. Макаров после первой игры проанализировал и сравнил уровень РПЛ с турецким чемпионатом — небо и земля. Для Фёдора переход в «Кайсериспор» — шаг в правильную сторону», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Чалов выступал за ПАОК с 2024 года. В текущем сезоне Фёдор принял участие в 22 матчах на клубном уровне, забил три гола и сделал одну результативную передачу. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Чалова составляет € 5,5 млн.