Главная Футбол Новости

Российский защитник Егор Сорокин перешёл в китайский «Чэнду Жунчэн»

Комментарии

30-летний российский защитник Егор Сорокин, который накануне покинул «Кайрат» после окончания срока контракта, продолжит карьеру в Китае. О подписании игрока на правах свободного агента объявил «Чэнду Жунчэн».

Сорокин играл за алма-атинскую команду с лета 2024 года. За этот период защитник принял участие в 53 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

До переезда в Казахстан Сорокин выступал в России за «Рубин», «Краснодар» и ряд других клубов.

Комментарии
