Боатенг: я всегда любил «Реал», но приходилось лгать, чтобы играть за «Барселону»

Бывший полузащитник «Барселоны» Кевин-Принс Боатенг признался, что всегда любил мадридский «Реал» и восхищался Криштиану Роналду. Ганский футболист с немецкими корнями выступал за сине-гранатовых в 2019 году. Также Боатенг играл за «Герту», «Милан», «Тоттенхэм», «Айнтрахт», «Лас-Пальмас» и некоторые другие команды.

«Моей любимой командой всегда был «Реал» Мадрид. Я считал Криштиану Роналду лучшим игроком в мире, но чтобы играть за «Барселону», мне приходилось лгать на пресс-конференции.

Иначе я бы просто не играл, это было бы невозможно», — приводит слова Боатенга Transfer News в социальной сети X.