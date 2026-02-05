Скидки
23:00 Мск
Саранский «Шумбрат» планирует получить лицензию для выступления во Второй лиге

Саранский «Шумбрат» планирует получить лицензию для выступления во Второй лиге
Комментарии

Глава Республики Мордовия Артём Здунов поручил Минспорту Мордовии обеспечить участие местного клуба «Шумбрат» в Leon-Второй лиге в сезоне-2026. Об этом сообщил телеграм-канал Минспорта Мордовии.

В сезоне-2025 «Шумбрат» повторно завоевал золото чемпионата МФС «Приволжье». Клуб выступал в Фонбет Кубке России сезона-2025/2026. Матч 1/256 финала Пути регионов с борисоглебским «Кристаллом-МЭЗТ» собрал на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске более 17 тыс. зрителей. «Шумбрат» уступил со счётом 1:3.

Саранский клуб «Мордовия» лишился профессионального статуса в 2020 году. Клуб выступал в Российской Премьер-Лиге в сезонах-2012/2013, 2014/2015 и 2015/2016.

