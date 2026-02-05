Саранский «Шумбрат» планирует получить лицензию для выступления во Второй лиге

Глава Республики Мордовия Артём Здунов поручил Минспорту Мордовии обеспечить участие местного клуба «Шумбрат» в Leon-Второй лиге в сезоне-2026. Об этом сообщил телеграм-канал Минспорта Мордовии.

В сезоне-2025 «Шумбрат» повторно завоевал золото чемпионата МФС «Приволжье». Клуб выступал в Фонбет Кубке России сезона-2025/2026. Матч 1/256 финала Пути регионов с борисоглебским «Кристаллом-МЭЗТ» собрал на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске более 17 тыс. зрителей. «Шумбрат» уступил со счётом 1:3.

Саранский клуб «Мордовия» лишился профессионального статуса в 2020 году. Клуб выступал в Российской Премьер-Лиге в сезонах-2012/2013, 2014/2015 и 2015/2016.