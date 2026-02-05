Скидки
Страсбург — Монако. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Факел — Сочи, результат контрольного матча 5 февраля 2026, счёт 2:2

«Факел» и «Сочи» сыграли вничью в контрольном матче в Турции
Комментарии

Завершился контрольный матч, в котором встречались воронежский «Факел» и «Сочи». Команды играли в Белеке (Турция). Матч прошёл в формате из трёх таймов по 40 минут. Итоговый результат — 2:2.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
05 февраля 2026, четверг. 12:00 МСК
Факел
Воронеж, Россия
Окончен
2 : 2
Сочи
Сочи, Россия
0:1 Игнатов – 5'     1:1 Ньяпи – 8'     1:2 Фёдоров – 19'     2:2 Якимов – 87'    

В составе «Сочи» отличились Михаил Игнатов и Захар Фёдоров. За «Факел» забитыми мячами отметились Аксель Ньяпи и Вячеслав Якимов.

«Сочи» занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице чемпионата России сезона-2025/2026. Команда набрала девять очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 40 очков.

«Факел» возглавляет турнирную таблицу Лиги Pari. Команда заработала 48 очков за 21 игру.

