Антон Миранчук: сейчас точно не вижу себя тренером в будущем

Полузащитник московского «Динамо» Антон Миранчук заявил, что пока не видит себя в роли тренера. Миранчуку 30 лет. Ранее он выступал за «Локомотив» и швейцарский «Сьон».

— Уже посещают мысли, что делать после карьеры? Или ещё слишком рано об этом думать?

— Сейчас как раз тот возраст, когда эти мысли начинаешь пускать в свою голову. Что делать после футбола? Становиться ли тренером? Вот, например, я могу сказать, что сейчас точно не вижу себя тренером в будущем. С другой стороны, мы здесь, в Эмиратах, обсуждали эту тему с Жирковым. Он тоже с самого начала не хотел становиться тренером, пошёл отучился на всякий случай, а когда получил предложение, отказываться было как-то странно. Конечно, мысли о будущем есть, но быстрого ответа не найдёшь.

Нужно постепенно к чему-то себя подводить, делать выводы, но сейчас я только в начале этого пути. Возможно, первое время после карьеры я вообще ничем не буду заниматься — просто проведу его с семьёй, займусь воспитанием детей. Это поможет понять, чего я действительно хочу, — приводит слова Миранчука «Матч ТВ».