«Краснодар» ведёт переговоры по трансферу Ильи Вахании

«Краснодар» и «Ростов» ведут переговоры по трансферу защитника Ильи Вахании. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Вахания — воспитанник академии санкт-петербургского «Зенита». За «Ростов» футболист выступает с 2023 года. В нынешнем сезоне защитник провёл 22 матча на клубном уровне, забил два гола и сделал одну результативную передачу. Действующий контракт Ильи с «Ростовом» рассчитан до конца июня 2028 года.

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского футболиста в € 3 млн. Напомним, ранее появилась информация, что «Краснодар» продаст полузащитника Данилу Козлова ЦСКА.