Данила Козлов улетел в Москву для завершения трансфера в ЦСКА

Полузащитник «Краснодара» Данила Козлов вылетел в Москву для прохождения медосмотра и завершения трансфера в ЦСКА. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Ранее «Чемпионат» сообщал, что армейцы заплатят «быкам» € 1 млн за Козлова.

В текущем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги 21-летний игрок провёл 10 матчей. Результативными действиями полузащитник не отметился. Также на его счету восемь матчей, пять забитых мячей и четыре голевые передачи в Фонбет Кубке России.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 36 очков за 18 матчей. «Краснодар» находится на первой строчке, заработав 40 очков.