Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбург — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Локомотив — Урал: стартовые составы команд на контрольный матч, 5 февраля 2026

«Локомотив» — «Урал»: стартовые составы команд на контрольный матч
Комментарии

Сегодня, 5 февраля, состоится контрольный матч, в котором встретятся московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал». Команды будут играть в Абу-Даби (ОАЭ). Начало встречи — в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
05 февраля 2026, четверг. 15:30 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
1-й тайм
2 : 0
Урал
Екатеринбург, Россия
1:0 Руденко – 12'     2:0 Воробьёв – 28'    

Стартовые составы команд:

«Локомотив»: Митрюшкин, Фассон, Монтес, Морозов, Ненахов, Пруцев, Вера, Пиняев, Руденко, Воробьёв, Комличенко.

«Урал»: Селихов, Малькевич, Бардачёв, Бегич, Маргасов, Сунгатулин, Аюпов, Железнов, Акбашев, Карапузов, Секулич.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 37 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 40 очков.

«Урал» находится на втором месте в турнирной таблице Лиги Pari. Команда заработала 41 очко за 21 игру. На первой строчке располагается воронежский «Факел», который набрал 48 очков.

Материалы по теме
Топ-события четверга: Кубок Короля, «Аталанта» против «Ювентуса», «Северсталь» — СКА и НБА
Топ-события четверга: Кубок Короля, «Аталанта» против «Ювентуса», «Северсталь» — СКА и НБА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android