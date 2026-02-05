Сегодня, 5 февраля, состоится контрольный матч, в котором встретятся московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал». Команды будут играть в Абу-Даби (ОАЭ). Начало встречи — в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

«Локомотив»: Митрюшкин, Фассон, Монтес, Морозов, Ненахов, Пруцев, Вера, Пиняев, Руденко, Воробьёв, Комличенко.

«Урал»: Селихов, Малькевич, Бардачёв, Бегич, Маргасов, Сунгатулин, Аюпов, Железнов, Акбашев, Карапузов, Секулич.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 37 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 40 очков.

«Урал» находится на втором месте в турнирной таблице Лиги Pari. Команда заработала 41 очко за 21 игру. На первой строчке располагается воронежский «Факел», который набрал 48 очков.