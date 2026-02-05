Представитель Захаряна сообщил, что футболист тренируется в общей группе «Реала Сосьедад»

Геннадий Голубин, представляющий интересы российского полузащитника испанского «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, сообщил, что футболист тренируется в общей группе.

«Я не могу сказать, когда Захарян выйдет на поле. Арсен тренируется в общей группе, а дальше — решает главный тренер», — сказал Голубин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В текущем сезоне чемпионата Испании 22-летний Арсен Захарян провёл 12 матчей. Также на счету полузащитника одна игра в Кубке Испании. Результативными действиями футболист не отметился. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 7,5 млн.