«Зарядил ему кричалку». Лещук прокомментировал срыв трансфера Бабаева в «Спартак»

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук высказался о срыве трансфера нападающего бело-голубых Ульви Бабаева в «Спартак». В нынешнем сезоне молодой форвард провёл девять матчей за первую команду «Динамо» и забил один гол.

— Что сказали Ульви Бабаеву после срыва трансфера в «Спартак»?

— Подколол — зарядил ему кричалку спартаковскую, думал, что он продолжит, но он, видимо, не выучил.

— Что за кричалка?

— Которую они заряжают в начале игр.

— «Боже, «Спартак» храни»?

— Вы лучше знаете.

— Можно говорить, что он принял правильное решение, не перейдя в «Спартак»?

— Наверное, да. В «Динамо» больше шансов играть, — приводит слова Лещука «РБ Спорт».