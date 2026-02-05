Скидки
«Зарядил ему кричалку». Лещук прокомментировал срыв трансфера Бабаева в «Спартак»

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук высказался о срыве трансфера нападающего бело-голубых Ульви Бабаева в «Спартак». В нынешнем сезоне молодой форвард провёл девять матчей за первую команду «Динамо» и забил один гол.

— Что сказали Ульви Бабаеву после срыва трансфера в «Спартак»?
— Подколол — зарядил ему кричалку спартаковскую, думал, что он продолжит, но он, видимо, не выучил.

— Что за кричалка?
— Которую они заряжают в начале игр.

— «Боже, «Спартак» храни»?
— Вы лучше знаете.

— Можно говорить, что он принял правильное решение, не перейдя в «Спартак»?
— Наверное, да. В «Динамо» больше шансов играть, — приводит слова Лещука «РБ Спорт».

