Миранчук заявил, что не уехал бы в «Сьон», если бы российские клубы играли в еврокубках

Комментарии

Полузащитник московского «Динамо» Антон Миранчук заявил, что не уехал бы в швейцарский «Сьон», если бы российские клубы продолжали выступать в еврокубках. В «Сьон» Миранчук перешёл осенью 2024-го. Через год Антон вернулся в Россию, подписав контракт с «Динамо».

— Кажется, сейчас в России вообще немодно оставаться верным одному клубу. Акинфеев — последний из могикан. Миранчуки, Баринов могли бы ими стать, но вы теперь в «Динамо», а Дмитрий — в ЦСКА.
— Да, только у меня чуть‑чуть через МКАД получился переход, а у Бары — только через Садовое (смеётся). Мне кажется, проблема в отсутствии еврокубков. Будь Лига чемпионов и Лига Европы, может быть, не вся банда, но большинство из нас остались бы в клубе и старались бы приносить пользу команде в Европе. Сейчас хочется пробовать новое, работать под руководством разных тренеров, найти себя в новой роли. Мне кажется, ничего страшного в этом нет.

— Вы бы не уехали в Швейцарию, будь у нас еврокубки?
— Думаю, что нет, — приводит слова Миранчука «Матч ТВ».

