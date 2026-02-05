Дуран прибыл в Санкт-Петербург, в ближайшее время Джон станет игроком «Зенита» — источник

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Джон Дуран прибыл в Санкт-Петербург, в ближайшее время колумбиец официально станет игроком «Зенита». Об этом со ссылкой на свои источники сообщает телеграм-канал «СБГ ТЕЛЕГА».

Ранее появилась информация, что Дуран близок к переходу в «Зенит» на правах аренды. Отмечалось, что бóльшую часть зарплаты Джона возьмёт на себя саудовский клуб — сине-бело-голубые заплатят Джону € 4 млн за половину сезона, остальную часть (около € 6 млн) покроет «Аль-Наср».

Текущий сезон Джон Дуран начал в составе «Фенербахче», за турецкую команду нападающий выступал на правах аренды. В 10 матчах чемпионата Турции форвард забил три мяча и сделал три результативные передачи.