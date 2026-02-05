Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбург — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дуран прибыл в Санкт-Петербург, в ближайшее время Джон станет игроком «Зенита» — источник

Дуран прибыл в Санкт-Петербург, в ближайшее время Джон станет игроком «Зенита» — источник
Комментарии

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Джон Дуран прибыл в Санкт-Петербург, в ближайшее время колумбиец официально станет игроком «Зенита». Об этом со ссылкой на свои источники сообщает телеграм-канал «СБГ ТЕЛЕГА».

Ранее появилась информация, что Дуран близок к переходу в «Зенит» на правах аренды. Отмечалось, что бóльшую часть зарплаты Джона возьмёт на себя саудовский клуб — сине-бело-голубые заплатят Джону € 4 млн за половину сезона, остальную часть (около € 6 млн) покроет «Аль-Наср».

Текущий сезон Джон Дуран начал в составе «Фенербахче», за турецкую команду нападающий выступал на правах аренды. В 10 матчах чемпионата Турции форвард забил три мяча и сделал три результативные передачи.

Материалы по теме
Топовейший трансфер «Зенита»! Главное о скандальной звезде Джоне Дуране
Топовейший трансфер «Зенита»! Главное о скандальной звезде Джоне Дуране
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android