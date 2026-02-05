Скидки
Кузьмичёв: Алексей Батраков на слуху, нам поступают звонки от европейских агентов

Комментарии

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, высказался о слухах вокруг хавбека железнодорожников. Ранее в прессе появилась информация, что к Батракову проявляют интерес сразу несколько европейских топ-клубов, включая «Монако», «Манчестер Сити» и «Барселона».

– Что стоит за слухами о Батракове, которые появляются в медиа?
– Сложно сказать. Наша сторона точно не является инициатором этих слухов. На сегодняшний день в «Локомотив» не поступало каких‑либо конкретных предложений. При этом факт остается фактом: Алексей на слуху, к нему действительно есть интерес. Поступают звонки от европейских агентов, которые представляют практически все клубы Европы. Однако речь идёт лишь о том – интересен ли игроку тот или иной клуб. По сути, это просто сбор информации.

– С лета 2026 года вступит в силу пункт об отступных в размере € 20 млн. Вокруг этой суммы и идут разговоры?
– Говорить о конкретной сумме я не могу. Но понятно, когда опция вступит в силу, переплачивать уже никто не станет: есть чётко прописанная цена. Естественно, все дальнейшие обсуждения будут строиться именно вокруг неё, — приводит слова Кузьмичёва Sports.ru.

