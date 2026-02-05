Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбург — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Кержаков ответил, не рано ли он завершил карьеру футболиста

Александр Кержаков ответил, не рано ли он завершил карьеру футболиста
Комментарии

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кержаков ответил на вопрос, нет ли у него ощущения, что он рано завершил профессиональную карьеру. Кержаков ушёл из футбола в 2017-м, когда ему было 34 года.

«Думал об этом. Но всё равно. Первое и самое главное… Вот изначально, когда я вернулся в «Зенит» в 2010 году, понимал, что хочу закончить именно здесь. «Зенит» — это клуб, который дал мне дорогу в жизнь. И я понимал, что хочу закончить в «Зените» свою карьеру. Во сколько лет это ни будет, но закончу [именно в «Зените»]. Ну так получилось…

Сколько это было? 17-й… 34 года было мне. Я понимал, что со мной уже не продлевали [контракт]. И были предложения, [куда] уйти. Ну, не в топ-3 команды, от остальных очень много предложений было. Но я понял, если уйду туда, уже не вернусь. И моя мечта как бы так и останется мечтой. Поэтому решил закончить», — сказал Кержаков в новом выпуске YouTube-канала Hustle Show.

Материалы по теме
Карпин заявил, что не готов вызывать Дзюбу и Кержакова в сборную России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android