Александр Кержаков ответил, не рано ли он завершил карьеру футболиста

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кержаков ответил на вопрос, нет ли у него ощущения, что он рано завершил профессиональную карьеру. Кержаков ушёл из футбола в 2017-м, когда ему было 34 года.

«Думал об этом. Но всё равно. Первое и самое главное… Вот изначально, когда я вернулся в «Зенит» в 2010 году, понимал, что хочу закончить именно здесь. «Зенит» — это клуб, который дал мне дорогу в жизнь. И я понимал, что хочу закончить в «Зените» свою карьеру. Во сколько лет это ни будет, но закончу [именно в «Зените»]. Ну так получилось…

Сколько это было? 17-й… 34 года было мне. Я понимал, что со мной уже не продлевали [контракт]. И были предложения, [куда] уйти. Ну, не в топ-3 команды, от остальных очень много предложений было. Но я понял, если уйду туда, уже не вернусь. И моя мечта как бы так и останется мечтой. Поэтому решил закончить», — сказал Кержаков в новом выпуске YouTube-канала Hustle Show.