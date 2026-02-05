Барриос высказался о предстоящем матче «Зенита» с «Краснодаром» в Зимнем Кубке РПЛ

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос высказался о предстоящем матче Winline Зимнего Кубка РПЛ с «Краснодаром». Игра пройдёт завтра, 6 февраля.

WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Круговой турнир WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Круговой турнир 06 февраля 2026, пятница. 19:15 МСК Краснодар Краснодар Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

— Завтра матч с «Краснодаром». У них первая игра была достаточно жёсткая, с красными карточками. Чего ожидаете от этого матча?

— Уверен, будет сложная игра, потому что «Краснодар» точно так же, как и мы, готовится к возобновлению сезона, никому не собирается ничего дарить. Будет хорошая игра. Надеюсь, все мы получим удовольствие, никто не получит травму. Надеюсь, каждый воспользуется тем игровым временем, которое даст ему главный тренер. Пусть завтра после матча все разойдутся в хорошем настроении! — цитирует Барриоса сайт «Зенита».