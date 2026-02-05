Мурад Мусаев ответил, есть ли у его «Краснодара» слабые места

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил, есть ли у его команды слабые и уязвимые места. Специалист отметил важность постоянного процесса совершенствования.

— «Краснодар» хорошо играет позиционно. У «Краснодара» есть активные фланги, есть мощные нападающие, чтоб в случае чего выходить из-под прессинга длинной передачей. Есть умные полузащитники, такие, как Сперцян. Есть вратарь, который и на ленточке хорошо играет, и ногами. У этого «Краснодара» есть вообще какие-то уязвимые места?

— Конечно, есть, как и у любой другой команды, и всё, что вы перечислили, но мы не довольны на 100%. Мы понимаем, что даже в тех плюсах, о которых вы сказали, есть большой резерв. И очень важно не останавливаться, не быть довольным собой. А самое главное — это совершенствоваться день за днём. Мы очень много внимания уделяем и позиционной атаке, и выходу от ворот. Поэтому команда тоже из года в год чуть-чуть меняется, от сезона к сезону, и ты вносишь там определённые коррективы, как наилучшим образом использовать сильные стороны, поэтому этот процесс, думаю, бесконечный, ни один тренер недоволен своей командой.

— То есть, иначе говоря, уязвимые позиции есть, но ты уже сегодня знаешь, в какую сторону команда должна развиваться, чтобы эти позиции как бы исчезали?

— Конечно, есть. Я, допустим, считаю, что мы точно стали сильнее в плане качества игры по сравнению с чемпионским сезоном. Но мы уже говорили, что очень важно — это 100-процентная самоотдача, это ментальность победителей. Если здесь будет расслабленность, даже несмотря на улучшения какие-то качества нашей игры, всё равно прогресса не будет. Поэтому тут всё вместе и работы непочатый край. Мы довольны, конечно, как ребята играют, как они, какая у них самоотдача, но нужно становиться лучше, — сказал Мусаев в интервью Okko Cпорт.