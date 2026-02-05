Вильмар Барриос раскрыл, какая атмосфера в коллективе у «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос ответил на вопрос об атмосфере внутри команды из Санкт-Петербурга.

— Кучо, партнёры часто говорят, что вы отвечаете за атмосферу в команде. Как она? И взяли ли вы свою знаменитую колонку на эти сборы?

— Могу сказать, что все в отличном настроении, все синхронизировались, то есть наладили хорошие взаимосвязи друг с другом. Каждый новичок приходит в очень хорошо работающую, отлаженную и единую группу. Стараемся всех принимать с распростёртыми объятиями, чтобы все в таком же хорошем настроении продолжали работу вместе с нами. Настроение отличное, работаем! — цитирует Барриоса сайт «Зенита».