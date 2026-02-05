Мурад Мусаев: жене говорю, что наша семья такая крепкая, потому что меня часто нет дома

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на вопрос о времяпровождении с семьёй в условиях постоянных разъездов по работе.

— Скажи, пожалуйста, ты когда-нибудь задумывался, сколько времени в году ты проводишь на сборах, на выездах? В общем, не дома, вне дома?

— Не думал, но для меня это не является какой-то большой проблемой. Наоборот, я жене говорю, от этого наша семья такая крепкая, что меня часто нет дома, и мы всегда рады друг друга видеть.

— Ну тогда вопрос как от отца отцу — а дети? Вот нет ощущения, что всё-таки хотелось бы с детьми общаться побольше? Вот мне не хватает общения с дочерями.

— Думаю, что для своей профессии я максимально уделяю много времени, мне повезло, что я уже пять лет работаю в «Краснодаре» главным тренером, до этого мы работали в Баку два с половиной года, семья была всегда рядом. Ну, пока дети ещё ходят в садик, это значительно облегчает процесс, даже если я куда-то уезжал, они всегда были рядом. Поэтому с детьми после тренировки своей, там и работы на базе, всегда стараюсь заехать на тренировку к сыну, в выходной день, может быть, сходить в кино, в ресторан. То есть мне кажется, что я счастливый человек, потому что моя семья не обделена вниманием, — сказал Мусаев в интервью Okko Cпорт.