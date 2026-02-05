Скидки
Антон Миранчук выступил с обращением к болельщикам «Динамо»

Комментарии

Полузащитник московского «Динамо» Антон Миранчук обратился к болельщикам бело-голубых. После 18 туров чемпионата России «Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко.

— Закончить хотелось бы обращением к болельщикам. Которые, очевидно, хотели бы весной увидеть новое «Динамо». Можете ли гарантировать, что команда как минимум не будет бороться за сохранение места в РПЛ?
— Один в поле не воин, я не могу говорить за всю команду. Могу говорить за себя. Самое главное спрашивать с себя и делать всё для результата, что можешь. Мы, футболисты, прекрасно видим те эмоции, которые болельщики оставляют на стадионе. И они должны понимать, что в команде тоже нет безразличных игроков: все недовольны 10-м местом, все переживают за результат. Когда все вместе преодолеваем трудности, это закаляет. Сейчас нужно всем сплотиться, поддерживать друг друга, чтобы в конце сезона мы могли смотреть друг другу в глаза, — приводит слова Миранчука «Матч ТВ».

